ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли три матча.

«Манреса» справилась с «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» победил «Бильбао». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 18-2, Валенсия – 15-5, Мурсия – 14-6, Барселона –14-6, Баскония – 13-6, Уникаха – 13-7, Ховентуд – 12-8, Тенерифе – 12-9, Бильбао – 12-10, Жирона – 10-10, Манреса – 9-12, Бреоган – 8-12, Форса Льейда – 8-12, Гран-Канария – 7-13, Сарагоса – 6-15, Андорра – 6-15, Сан-Пабло Бургос – 5-16, Гранада – 1-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.