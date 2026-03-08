Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли три матча.

«Наполи» проиграл «Виртус у», «Реджо-Эмилия» разобралась с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 18-3,Брешия – 15-5, Милан – 14-6, Венеция – 13-6, Дертона – 13-7, Триест – 10-10, Тренто – 9-11, Удине – 8-12, Ваноли Кремона – 8-12, Варезе – 8-12, Реджо-Эмилия – 8-12, Динамо Сассари – 8-13, Наполи – 7-13, Канту – 5-15, Тревизо – 3-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.