0

Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли три матча.

«Наполи» проиграл «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разобралась с «Триестом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 18-3,Брешия – 15-5, Милан – 14-6, Венеция – 13-6, Дертона – 13-7, Триест – 10-10, Тренто – 9-11, Удине – 8-12, Ваноли Кремона – 8-12, Варезе – 8-12, Реджо-Эмилия – 8-12, Динамо Сассари – 8-13, Наполи – 7-13, Канту – 5-15, Тревизо – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Италии
результаты
logoДинамо Сассари
logoТренто
logoРеджо-Эмилия
logoВиртус
logoТриест
logoНаполи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джанни Петруччи: «Соглашение о новой лиге между НБА и ФИБА уже оформлено и будет официально подписано в конце марта»
6 марта, 13:59
«Если американец хочет уйти, пусть уходит». «Триест» может сменить владельца или город
26 февраля, 11:40
Чемпионат Италии. «Виртус» победил «Удине», «Милан» уверенно обыграл «Кремону» и другие результаты
15 февраля, 21:39
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
18 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
32 минуты назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
44 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
59 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем