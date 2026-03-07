Майк Браун: «Нам пришлось набить шишки, но теперь результаты работы становятся видны»

Майк Браун высоко оценивает прогресс «Нью-Йорка».

«Никс» разгромили «Наггетс» в гостях (142:103). Команда выиграла 7 из 10 последних матчей.

«У нас отличная команда. Сплоченная. Все жертвуют ради коллектива. Соревновательный дух на месте. Все верят в наши возможности, друг в друга. Наша скамейка постоянно на ногах, даже получает замечания за задержку матчей из-за эмоций.

Нам пришлось набить шишки, парням нужно было поработать над собой, как и мне. Все немного не складывалось. Приходилось подстраиваться тут и там. Но никто не сдавался, и теперь результаты нашей работы становятся видны.

Когда я подписался на эту работу, был впечатлен составом. Габаритами, атлетизмом, универсальностью. Были все компоненты отличной защитной команды. И теперь это заработало», – поделился главный тренер Майк Браун .