0

Майк Браун: «Нам пришлось набить шишки, но теперь результаты работы становятся видны»

Майк Браун высоко оценивает прогресс «Нью-Йорка».

«Никс» разгромили «Наггетс» в гостях (142:103). Команда выиграла 7 из 10 последних матчей.

«У нас отличная команда. Сплоченная. Все жертвуют ради коллектива. Соревновательный дух на месте. Все верят в наши возможности, друг в друга. Наша скамейка постоянно на ногах, даже получает замечания за задержку матчей из-за эмоций.

Нам пришлось набить шишки, парням нужно было поработать над собой, как и мне. Все немного не складывалось. Приходилось подстраиваться тут и там. Но никто не сдавался, и теперь результаты нашей работы становятся видны.

Когда я подписался на эту работу, был впечатлен составом. Габаритами, атлетизмом, универсальностью. Были все компоненты отличной защитной команды. И теперь это заработало», – поделился главный тренер Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
logoНБА
logoНью-Йорк
logoДенвер
logoМайк Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
О Джи Ануноби провел свой самый результативный матч сезона (34 очка) против «Денвера»
7 марта, 14:08Видео
НБА. «Сан-Антонио» одолел «Клипперс», отыгравшись с «-25»; 38 очков Николы Йокича не спасли «Денвер» от разгромного проигрыша «Нью-Йорку», 33+9+9 Тайлера Хирро помогли «Майами» победить «Шарлотт» и другие результаты
7 марта, 06:10
Поражение от «Нью-Йорка» стало для Николы Йокича самым крупным в регулярных сезонах за всю карьеру («-39»)
7 марта, 06:06
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
2 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
21 минуту назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
35 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
47 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем