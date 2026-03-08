Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
7 марта в чемпионате Франции прошли пять матчей.
«Монако» обыграл «Шоле», «Ле-Ман» справился с «Нантером».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 19-2, Париж – 15-5, Нантер – 15-6, Страсбур – 14-6, Виллербан – 13-7, Бурк – 12-8, Шоле – 12-9, Ле-Ман – 13-8, Элан Шалон – 9-12, Дижон – 9-12, Нанси – 8-13, Лимож – 7-13, Булазак – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-14, Сен-Кантен – 4-17, Ле-Портель – 1-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
За Монако 🙏🙏🙏
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем