Чемпионат Греции. АЕК справился с «Промитеасом», «Перистери» обыграл «Паниониос» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли четыре матча.
АЕК обыграл «Промитеас», «Перистери» победил «Паниониос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 18-0, Панатинаикос – 15-3, АЕК – 14-4, ПАОК – 11-5, Арис – 10-7, Перистери – 9-9, Ираклис – 7-10, Миконос – 7-11, Промитеас – 6-12, Паниониос – 5-13, Колоссос – 5-13, Кардицас – 5-14, Марусси – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
