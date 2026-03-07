21

Единая лига ВТБ. УНИКС уступил «Зениту», у Роберсона 21+7, МБА-МАИ справилась с «Бетсити Пармой»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

УНИКС проиграл «Зениту».

МБА-МАИ справился с «Бетсити Пармой» в матче соседей по турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 27-2, УНИКС – 25-4, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 19-11, Бетсити Парма – 17-14, МБА-МАИ – 14-16, Уралмаш – 14-17, Енисей – 12-17, Пари Нижний Новгород – 8-22, Автодор – 5-25, Самара – 2-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Зенит с победой в гостях над УНИКСом ! Роберсон и Фрейзер зарешали в матче.
+15 в третьей четверти Зенит выигрывает у УНИКСа 52:37. Рывок 14:0 сделали. Пошла командная игра и броски полетели у Фрейзера.
У Серёги Карасёва совсем ушёл былой бросок трюльника.
Ответ Док Аксель
У Серёги Карасёва совсем ушёл былой бросок трюльника.
Да он всё скорее всего, травмы доконали видимо.
Ответ табу сефолоши
Да он всё скорее всего, травмы доконали видимо.
Конечно из-за частых травм. Плечо сколько раз повреждал как и руку.
Зенит с хорошей победой!
Бингэм совсем никакой стал. Ходит грустный, попасть не может.
Рэйнольдс великолепен, но один в поле не воин.
Беленицкий в атаке не нуль, а минус.

Зенит был лучше. Непонятно только чего Фрейзер против ЦСКА так не накидает.
Ответ makilot
Бингэм совсем никакой стал. Ходит грустный, попасть не может. Рэйнольдс великолепен, но один в поле не воин. Беленицкий в атаке не нуль, а минус. Зенит был лучше. Непонятно только чего Фрейзер против ЦСКА так не накидает.
Ему Уэйр в голову залез
Хорошо что Секулича уволили, при Радоньиче атака явно лучше смотрится.
Чёт судьи ослепли в конце, два момента когда мяч уходит от Уникса видны по телевизору, вместо этого один просмотр и один технический скамейке Зенита и мяч зелёных
Многовато пробежек у Шаманича в матче.
У Жоры хороший бросок, но сегодня что-то у него не летит даже чистый бросок из-за дуги сквозняком пролетел. Сегодня Роберсон и Фрейзер делают игру и тащат Зенит.
Хамоватые игроки, несдержанный тренер. Доколе лига будет терпеть такой Уникс ?
