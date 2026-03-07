Единая лига ВТБ. УНИКС уступил «Зениту», у Роберсона 21+7, МБА-МАИ справилась с «Бетсити Пармой»
Сегодня прошли три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
МБА-МАИ справился с «Бетсити Пармой» в матче соседей по турнирной таблице.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 25-4, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 19-11, Бетсити Парма – 17-14, МБА-МАИ – 14-16, Уралмаш – 14-17, Енисей – 12-17, Пари Нижний Новгород – 8-22, Автодор – 5-25, Самара – 2-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Рэйнольдс великолепен, но один в поле не воин.
Беленицкий в атаке не нуль, а минус.
Зенит был лучше. Непонятно только чего Фрейзер против ЦСКА так не накидает.