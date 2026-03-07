Чемпионат Турции. «Галатасарай» проиграл «Тюрк Телекому», «Бахчешехир» разгромил «Бурсаспор»
Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.
«Галатасарай» уступил «Тюрк Телекому», «Бахчешехир» крупно обыграл «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 18-2, Бешикташ – 18-3, Бахчешехир – 15-6, Трабзонспор – 14-6, Тюрк Телеком – 13-8, Анадолу Эфес – 12-8, Галатасарай – 12-9, Эсенлер Эрокспор – 11-9, Тофаш – 9-11, Мерсин – 8-12, Меркезефенди – 8-13, Маниса – 7-13, Бурсаспор – 6-15, Петким Спор – 6-15, Каршияка – 4-16, Бююкчекмедже – 3-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
