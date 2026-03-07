Евгений Пашутин: «Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны ее вернуть»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Бетсити Пармы».

«Бетсити Парма» уступила МБА-МАИ в гостях (66:78).

«В первой половине оказались не до конца готовы к контакту, который навязала МБА-МАИ. Не успевали на ногах, проиграли 10 подборов за 20 минут в нападении.

В третьей четверти стали защищаться получше, но свои мячи не забили, потеряли ритм. Хочу отметить, что команда не сдалась и до последних секунд боролась.

Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны ее вернуть. Старались короткими отрезками вводить Картера и Адамса, которые пропустили, по сути, 10 дней. Плюс, наши молодые должны тоже улучшать свою игру, быть готовыми к плотной и контактной борьбе.

Впереди важные матчи, наша цель – бороться за четвертое-пятое место в «регулярке», и мы будем делать все, чтобы этого добиться. Сегодня поздравляю МБА-МАИ с абсолютно заслуженной победой», – рассудил главный тренер Евгений Пашутин.