1

Евгений Пашутин: «Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны ее вернуть»

Евгений Пашутин прокомментировал поражение «Бетсити Пармы».

«Бетсити Парма» уступила МБА-МАИ в гостях (66:78).

«В первой половине оказались не до конца готовы к контакту, который навязала МБА-МАИ. Не успевали на ногах, проиграли 10 подборов за 20 минут в нападении.

В третьей четверти стали защищаться получше, но свои мячи не забили, потеряли ритм. Хочу отметить, что команда не сдалась и до последних секунд боролась.

Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны ее вернуть. Старались короткими отрезками вводить Картера и Адамса, которые пропустили, по сути, 10 дней. Плюс, наши молодые должны тоже улучшать свою игру, быть готовыми к плотной и контактной борьбе.

Впереди важные матчи, наша цель – бороться за четвертое-пятое место в «регулярке», и мы будем делать все, чтобы этого добиться. Сегодня поздравляю МБА-МАИ с абсолютно заслуженной победой», – рассудил главный тренер Евгений Пашутин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пармы»
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕвгений Пашутин
logoМБА-МАИ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А куда пропала? Три дня назад была 🤣
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
2 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
21 минуту назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
35 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
47 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем