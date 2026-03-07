Дуэйн Вашингтон выбыл из состава «Партизана» на несколько недель из-за травмы запястья

Дуэйн Вашингтон получил травму.

Защитник «Партизана » Дуэйн Вашингтон пропустит несколько недель. Игрок получил мышечную травму запястья.

Вашингтон является лучшим «скорером» сербского клуба. На его счету 14,9 очка и 2,5 подбора в среднем при 38% точности из-за дуги.