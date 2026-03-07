Майлз Бриджес: «Наши трибуны заполнены на матче с «Портлендом», люди обычно не приходят на такие игры»
Майлз Бриджес порадовался вниманию болельщиков.
«Хорнетс» стремительно прогрессируют по ходу сезона. Команда выиграла 7 из 10 последних матчей и борется за попадание в плей-офф.
Форвард Майлз Бриджес прокомментировал выступление при полных трибунах.
«Я к такому не привык. Обычно такое происходит на паре матчей. С «Уорриорз», «Лейкерс», «Никс». Но теперь все забито на матче с «Портлендом». Это хорошая команда, но люди обычно не приходят на такие игры.
Очень рад, что можем дать фанатам такой опыт, подарить приятные моменты во время наших побед», – улыбнулся баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Уилла Юди
Если в прошлом году казалось что им необходим еще один игрок старта, но Кон как шутер дал им настолько много, что единственный вопрос для текущего состава это центр с 3шкой в ротацию и ролевики для походов в ПО на восток, а так костяк лучший за существование клуба пожалуй.
Там ролевики тоже боевитые собрались, которые умеют и могут в принципе бороться в защите. Нет такого яркого, но Коби Уайт может сгодиться. При условии конечно что вытянет...
Судя по всему, Чарльзу Ли не нужен центр с трёшкой для его модели игры. Колкбреннер в колледже неплохо бросал, но в Шарлотт ему не разрешают, вообще не развивают этот скил
