Майлз Бриджес: «Наши трибуны заполнены на матче с «Портлендом», люди обычно не приходят на такие игры»

Майлз Бриджес порадовался вниманию болельщиков.

«Хорнетс» стремительно прогрессируют по ходу сезона. Команда выиграла 7 из 10 последних матчей и борется за попадание в плей-офф.

Форвард Майлз Бриджес прокомментировал выступление при полных трибунах.

«Я к такому не привык. Обычно такое происходит на паре матчей. С «Уорриорз», «Лейкерс », «Никс». Но теперь все забито на матче с «Портлендом ». Это хорошая команда, но люди обычно не приходят на такие игры.

Очень рад, что можем дать фанатам такой опыт, подарить приятные моменты во время наших побед», – улыбнулся баскетболист.