Вассилис Спанулис подал в отставку с поста главного тренера «Монако»
Вассилис Спанулис не хочет продолжать сотрудничество с «Монако».
Главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис подал в отставку. Об этом сообщил инсайдер Маттео Андреани. Пока нет информации о реакции на это со стороны организации.
Спанулис ранее утверждал, что сосредоточен на окончании сезона с клубом, но решил все же завершить сотрудничество.
«Монако» отложил банкротство минимум на месяц благодаря вмешательству государства, однако проходит ревизию и оценку платежеспособности.
Команда проиграла 7 из 8 последних матчей Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
3 комментария
Думаю если Оли не выиграют Евролигу в этом сезоне Спанулис уже в следующем сезоне возглавит пирейский клуб.
Вася никак себя не зарекомендовал в качестве тренера, чтобы сразу в Оли. Скорее, пойдет он туда, где больше заплатят.
Ну он вообще-то в прошлом сезоне вывел Монако в финал Евролиги, в полуфинале победив как раз тот самый Олимпиакос. Да и со сборной Греции он взял бронзу Евробаскета, до него они не брали медали на крупных турнирах долгих 16 лет (последний раз до него с литовским мэтром Йонасом Казлаускасом). Так что его вполне можно называть в баскетболе молодым мужчиной класса А.
