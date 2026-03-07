Вассилис Спанулис подал в отставку с поста главного тренера «Монако»

Вассилис Спанулис не хочет продолжать сотрудничество с «Монако».

Главный тренер «Монако » Вассилис Спанулис подал в отставку. Об этом сообщил инсайдер Маттео Андреани. Пока нет информации о реакции на это со стороны организации.

Спанулис ранее утверждал, что сосредоточен на окончании сезона с клубом, но решил все же завершить сотрудничество.

«Монако» отложил банкротство минимум на месяц благодаря вмешательству государства, однако проходит ревизию и оценку платежеспособности.

Команда проиграла 7 из 8 последних матчей Евролиги.