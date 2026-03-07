0

Роман Скворцов: «В Единой лиге ВТБ Савков получает бесценный опыт мужского баскетбола»

Роман Скворцов: этот опыт бесценный для Савкова, нигде больше не получишь.

Известный комментатор Роман Скворцов оценил прогресс 23-летнего форварда МБА-МАИ Павла Савкова в эфире студии Единой лиги ВТБ.

С 2019 года Савков является игроком испанской «Басконии», которая неоднократно отдавала его в аренду в другие испанские команды, а также в фарм-клуб «Нового Орлеана» в G-лиге. В 2025 году он перешел на правах аренды в московский МБА-МАИ, где в среднем набирает 10,1 очка за игру.

«В аренде он получает опыт игры против здоровых взрослых мужиков. И это опыт бесценный, который вряд ли бы он получил во втором испанском дивизионе, третьем испанском дивизионе и так далее. Он приехал домой, на родину, у него все прекрасно, все вокруг знакомо, люди говорят на том же языке. Понятно, что испанский он наверняка знает в совершенстве, но все равно здесь другое. И здесь ты играешь против лучших команд, против лучших игроков, в команде, где нет иностранцев, где от тебя зависит, как далеко она уедет сегодня. Это все – невероятная школа жизни, которую ты нигде больше не получишь», – заявил Скворцов.

