Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» справилась с «Енисеем»
Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Бетсити Парма» уверенно обыграла «Енисей».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 15-2, УНИКС – 15-2, Зенит – 11-6, Локомотив-Кубань – 11-6, Бетсити Парма – 11-6, МБА-МАИ – 9-8, Енисей – 6-10, Уралмаш – 6-10, Пари Нижний Новгород – 4-12, Автодор – 4-14, Самара – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
