«Бруклин» может обменять Майкла Портера, чтобы повысить ценность своего драфт-пика (Брайан Льюис)

«Нетс» могут обменять Портера, чтобы повысить ценность своего драфт-пика.

Несмотря на яркие выступления, будущее Майкла Портера в «Бруклине » остается неопределенным. По информации журналиста The New York Post Брайана Льюиса, игрок может покинуть команду, если клуб сосредоточится на повышении ценности своего драфт-пика 1-го раунда – о такой стратегии ранее говорил владелец Джозеф Цай.

По информации источников Льюиса, стратегия клуба не изменилась – а значит, Портера в какой‑то момент могут либо обменять, либо отстранить от игр.

Льюис полагает, что Портер может представлять большую ценность для команд‑претендентов на титул, чем для «Нетс» в качестве долгосрочного ядра для построения команды. Среди возможных партнеров по обмену журналист выделяет «Детройт » и «Милуоки ».