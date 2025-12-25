  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бруклин» может обменять Майкла Портера, чтобы повысить ценность своего драфт-пика (Брайан Льюис)
13

«Бруклин» может обменять Майкла Портера, чтобы повысить ценность своего драфт-пика (Брайан Льюис)

«Нетс» могут обменять Портера, чтобы повысить ценность своего драфт-пика.

Несмотря на яркие выступления, будущее Майкла Портера в «Бруклине» остается неопределенным. По информации журналиста The New York Post Брайана Льюиса, игрок может покинуть команду, если клуб сосредоточится на повышении ценности своего драфт-пика 1-го раунда – о такой стратегии ранее говорил владелец Джозеф Цай.

По информации источников Льюиса, стратегия клуба не изменилась – а значит, Портера в какой‑то момент могут либо обменять, либо отстранить от игр.

Льюис полагает, что Портер может представлять большую ценность для команд‑претендентов на титул, чем для «Нетс» в качестве долгосрочного ядра для построения команды. Среди возможных партнеров по обмену журналист выделяет «Детройт» и «Милуоки».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The New York Post
logoБруклин
logoНБА
возможные переходы
logoМайкл Портер
logoМилуоки
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жорди Фернандес: «Мне нравится, как Егор Дёмин развивается, его отношение. Здорово видеть, как 19-летний парень вносит такой вклад и помогает побеждать»
вчера, 11:45
Аналитик Нэйтан Грубель: «Егор Дёмин 10-й в моем предварительном рейтинге новичков, он полезный и функциональный игрок НБА»
вчера, 09:59
«Без него моя карьера была бы закончена». Майклу Портеру приходится играть в ортезе для голеностопа
вчера, 09:45Фото
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
18 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
32 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
39 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
47 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
32 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09