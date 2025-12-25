  • Спортс
  • Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»

Мацей Лампе раскрыл детали контракта с «Химками».

В интервью «Спорт‑Экспрессу» обладатель Еврокубка и MVP регулярного сезона чемпионата России‑2010/11 польский центровой Мацей Лампе поделился воспоминаниями о периоде в «Химках».

«В команде было много ветеранов – игроков на закате карьеры. А я был голоден, заряжен, готов бороться. Тогда произошла еще одна сложная ситуация – забастовка. Руководство хотело уволить тренера, который одновременно являлся и генеральным менеджером. В раздевалке почти все подняли руки за забастовку. Я – нет… Считал, что, если придет другой тренер, у меня будет больше минут.

Некоторые игроки на меня обиделись, но я стоял на своем. В итоге тренера уволили, пришел Кястутис Кемзура. И именно тогда мы одолели московское «Динамо» в матче за 3-е место.

Потом я подписал трехлетний контракт – самый большой для игроков моего возраста. 9 миллионов на три года, а мне было 22-23 года. Я ушел раньше срока, отказался от денег за оставшиеся два года. Сказал господину Бычкову «Заплатите мне только за сезон». Я получил только 1,5 миллиона, а от двух лет и 7,5 миллиона отказался. Затем я перешел в «Маккаби Тель-Авив», где дела пошли не лучшим образом. А уже по ходу того сезона я оказался в Казани – и там началась вторая глава моей карьеры в России», – рассказал Лампе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
