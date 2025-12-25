«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
Защитник Нолан Траоре может начать получать больше игрового времени в «Бруклине».
Французский разыгрывающий «Бруклина» Нолан Траоре, который до сих пор в основном выступал за фарм-команду G-лиги «Лонг-Айленд Нетс», может рассчитывать на увеличение своей роли в основной команде. Главный тренер Жорди Фернандес положительно оценил прогресс 19-летнего баскетболиста.
«В целом он отлично справился в матче с «Торонто». Видно, что все минуты, которые он провел в «Лонг-Айленде», сейчас дают результат. Теперь он пришел сюда с большой уверенностью в себе, и в этом вся суть.
Минуты – лучший тренер для развития игрока. Он воспользовался минутами в G-лиге, а теперь использует минуты здесь – и стал важной частью нашей победы в матче с «Рэпторс», – отметил Фернандес.
