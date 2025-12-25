Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину в эфире ESPN: «Мы снова увидим тебя в студии, когда начнется плей‑офф»
Чарльз Баркли едко пошутил о шансах «Голден Стэйт» на плей-офф.
Накануне рождественского матча против «Далласа» форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин стал гостем предматчевого шоу ESPN. Во время эфира бывшая звезда НБА Чарльз Баркли, известный острыми комментариями, не упустил возможности пошутить над непростой ситуацией команды, находящейся в зоне плей-ин.
«Мы снова увидим тебя здесь, когда начнется плей‑офф», – сказал Баркли и рассмеялся.
В ответ на эту шутливую провокацию Грин лишь улыбнулся и посмеялся вместе с ведущими.
«Уорриорз» переживают неоднозначный сезон: при балансе 15 побед – 15 поражений команда находится на 8-м месте Западной конференции.
