Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину в эфире ESPN: «Мы снова увидим тебя в студии, когда начнется плей‑офф»

Чарльз Баркли едко пошутил о шансах «Голден Стэйт» на плей-офф.

Накануне рождественского матча против «Далласа» форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин стал гостем предматчевого шоу ESPN. Во время эфира бывшая звезда НБА Чарльз Баркли, известный острыми комментариями, не упустил возможности пошутить над непростой ситуацией команды, находящейся в зоне плей-ин.

«Мы снова увидим тебя здесь, когда начнется плей‑офф», – сказал Баркли и рассмеялся.

В ответ на эту шутливую провокацию Грин лишь улыбнулся и посмеялся вместе с ведущими.

«Уорриорз» переживают неоднозначный сезон: при балансе 15 побед – 15 поражений команда находится на 8-м месте Западной конференции.