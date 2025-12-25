Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»

Тренер «Енисея» раскритиковал команду за недостаток энергии в игре с «Пармой».

Красноярский «Енисей» потерпел крупное поражение в Перми от «Бетсити Пармы » (72:91). После матча главный тренер гостей Йовица Арсич заявил, что команда не справилась с поставленными задачами.

«Сегодня перед игрой я говорил о том, что нам нужно контролировать подбор и не позволять сопернику легко завладевать мячом после наших ошибок. Мы совершили 18 потерь, 10 из них в первой половине, когда у нас еще была возможность играть на равных. Мы позволили им легко набирать очки, особенно в такой фантастической атмосфере, когда болельщики устраивают настоящий праздник баскетбола.

Не могу сказать, что мы не старались, но, чтобы выигрывать в такой обстановке, нужно выходить на площадку с большей энергией и высокой концентрацией, каждый игрок должен четко понимать свою роль. Во второй половине нам этого не удалось, поэтому соперник одержал легкую победу», – сказал Арсич.

Следующий матч «Енисей » в Единой лиге ВТБ состоится 28 декабря – команда сыграет в гостях против ЦСКА.