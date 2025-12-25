  • Спортс
Жоан Пеньярройя: «Образ команды должен полностью измениться. Болельщики «Партизана» должны получать удовольствие от игры»

Новый главный тренер «Партизана» пообещал изменить образ команды.

На первой пресс‑конференции в роли главного тренера «Партизана» Жоан Пеньярройя рассказал, с каким настроем берется за работу в непростых условиях – после ухода из клуба легенды Желько Обрадовича.

«Я знаю, что этой командой руководил человек, который входит в число лучших тренеров за последние 25 лет. Особенно если учитывать, что тренер, который уже возглавлял эту команду, – не просто тренер. Поэтому ответственность для того, кто приходит после него, особая и гораздо более серьезная.

Не хочу давить на игроков. Им не стоит думать о прошлом, хотя его и нельзя забыть. Нам нужно смотреть вперед – думать, как изменить наш подход. Некоторые вещи не должны повторяться.

Образ команды должен полностью измениться. Наш болельщик, приходя на арену, должен получать удовольствие от игры. И если команда проиграет, он должен сказать: «Да, они сделали все, что могли».

Моя первая цель – сплотить команду, а не отдельных игроков. Избавиться от негатива. Я хочу ускорить темп игры, сделать ее более агрессивной.

«Партизана» хорошо играл в первых нескольких матчах Евролиги, но сейчас игроки выглядят слабее, чем их реальный уровень», – отметил Пеньярройя.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
