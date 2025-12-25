НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Кливлендом», «Оклахома» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

25-26 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В ранних матчах рождественской сетки НБА «Нью-Йорк » сыграет с «Кливлендом », а «Оклахома» снова сойдется с «Сан-Антонио », одержавшим уже 2 победы над действующим чемпионом за последние недели.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.