НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Кливлендом», «Оклахома» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

25-26 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

В ранних матчах рождественской сетки НБА «Нью-Йорк» сыграет с «Кливлендом», а «Оклахома» снова сойдется с «Сан-Антонио», одержавшим уже 2 победы над действующим чемпионом за последние недели.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
