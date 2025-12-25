НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Кливлендом», «Оклахома» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
25-26 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
В ранних матчах рождественской сетки НБА «Нью-Йорк» сыграет с «Кливлендом», а «Оклахома» снова сойдется с «Сан-Антонио», одержавшим уже 2 победы над действующим чемпионом за последние недели.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
