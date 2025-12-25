  • Спортс
Кэмерон Пэйн: «В НБА соперники не выстраивали против меня особую защиту. Теперь я ожидаю, что ситуация немного изменится»

Кэмерон Пэйн готовится стать ключевым организатором атак «Партизан».

Кэмерон Пэйн, опытный экс‑игрок НБА, впервые пообщался с прессой в качестве баскетболиста «Партизана».

«Не могу гарантировать, что мы будем выигрывать каждую игру – это нереалистично. Но мы будем стремиться побеждать в каждом матче. Таков наш план. Я хочу выйти в финал Евролиги и добиться всего этого, но все начинается с тренировок: нам нужно становиться лучше на них, чтобы это отражалось на играх.

Я хочу быть лидером на площадке: организовывать игру для партнеров и одновременно набирать очки. Мои старания и энергия никогда не станут предметом сомнений.

Когда я играл в НБА, я не был главным игроком – соперники не выстраивали против меня особую защиту. Так было и в колледже. Теперь я ожидаю, что ситуация немного изменится: против игрока с мячом будут применять специальные схемы обороны. Я должен быть готов.

Кроме того, думаю, что будут отличия в правилах. Пять минут назад я узнал, что игрокам нельзя брать тайм‑ауты во время матча», – поделился 31-летний новичок белградского клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
