Эван Мобли готов сыграть против «Нью-Йорка»

Эван Мобли вернется на площадку в рождественском матче «Кавальерс» против «Никс».

Звездный форвард «Кливленда » Эван Мобли , пропустивший 13 дней из‑за травмы икроножной мышцы , готов выйти на площадку в рождественской игре против «Нью‑Йорка ».

В текущем сезоне он демонстрирует лучшие в карьере показатели: в среднем 19,1 очка, 9,3 подбора и 4,1 передачи за игру.

Матч «Нью-Йорк» – «Кливленд» начнется в 20.00 по московскому времени.