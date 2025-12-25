3

Эван Мобли готов сыграть против «Нью-Йорка»

Эван Мобли вернется на площадку в рождественском матче «Кавальерс» против «Никс».

Звездный форвард «Кливленда» Эван Мобли, пропустивший 13 дней из‑за травмы икроножной мышцы, готов выйти на площадку в рождественской игре против «Нью‑Йорка».

В текущем сезоне он демонстрирует лучшие в карьере показатели: в среднем 19,1 очка, 9,3 подбора и 4,1 передачи за игру.

Матч «Нью-Йорк» – «Кливленд» начнется в 20.00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
