  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мацей Лампе: «Использовал НБА как школу. Именно там научился быть профессионалом. Опыт помог мне дальше в карьере»
0

Мацей Лампе: «Использовал НБА как школу. Именно там научился быть профессионалом. Опыт помог мне дальше в карьере»

Мацей Лампе поделился опытом выступления в НБА.

Чемпион Еврокубка-2011 в составе УНИКСа Мацей Лампе рассказал о ранних годах своей карьеры. Центровой был выбран 30-м в 2003 году на одном драфте НБА с Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

«Мне пришлось выплатить «Реалу» большой бай-аут – около двух миллионов долларов.

Я был слишком молод, когда приехал в США. 

Меня задрафтовал «Нью-Йорк». Я был в «зеленой комнате», но из-за большого бай-аута «Реалу» сильно просел на драфте и ушел под 30-м номером – первым пиком второго раунда, где контракты не гарантированы. Мне пришлось доказывать все через летние лиги.

В «Никс» мне не дали шанса, так как там было много ветеранов. Зато в «Финиксе» при Майке Д’Антони я получил игровое время. Но по ходу сезона руководство решило сделать ставку на более оборонительный вариант, и меня обменяли на Бо Аутло.

Так я оказался в «Новом Орлеане»: из одного из лучших клубов лиги перешел в один из худших. Там играл Джей Ар Смит, потом случился ураган «Катрина», команда переехала в Оклахома-Сити, пришел Крис Пол. Я поиграл с большим количеством звезд. Но все равно оставался сырым и очень молодым игроком. В конце третьего сезона меня обменяли в «Хьюстон», где я играл с Яо Мином и Трэйси Макгрэйди. Снова повторю: я использовал НБА как школу. Именно там я научился быть профессионалом, и это знание помогло мне на протяжении всей дальнейшей карьеры.

К 21 году я чувствовал, что готов стать ключевым игроком в команде. Поэтому и принял решение уехать в Россию – и очень быстро там утвердился», – рассказал Лампе в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЯо Мин
logoСпорт-Экспресс
logoМацей Лампе
logoКрис Пол
Бо Аутло
logoТрэйси Макгрэйди
logoРеал
logoФиникс
logoНБА
logoДжей Ар Смит
logoМайк Д′Антони
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Сан-Антонио» крупно обыграл «Оклахому», 20 очков Дёмина (5 из 9 из-за дуги) помогли «Нетс» победить «Сиксерс» и другие результаты
24 декабря, 06:06
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
22 декабря, 19:21
НБА. 45 очков, 11 подборов и 14 передач Дончича помогли «Лейкерс» справиться с «Ютой», трехочковый Брансона на последних секундах стал победным для «Нью-Йорка» в игре с «Индианой» и другие результаты
19 декабря, 07:00
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
16 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
30 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
37 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
45 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
30 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09