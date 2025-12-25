Мацей Лампе: «Использовал НБА как школу. Именно там научился быть профессионалом. Опыт помог мне дальше в карьере»

Мацей Лампе поделился опытом выступления в НБА.

Чемпион Еврокубка-2011 в составе УНИКСа Мацей Лампе рассказал о ранних годах своей карьеры. Центровой был выбран 30-м в 2003 году на одном драфте НБА с Леброном Джеймсом, Кармело Энтони, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

«Мне пришлось выплатить «Реалу» большой бай-аут – около двух миллионов долларов.

Я был слишком молод, когда приехал в США.

Меня задрафтовал «Нью-Йорк». Я был в «зеленой комнате», но из-за большого бай-аута «Реалу» сильно просел на драфте и ушел под 30-м номером – первым пиком второго раунда, где контракты не гарантированы. Мне пришлось доказывать все через летние лиги.

В «Никс» мне не дали шанса, так как там было много ветеранов. Зато в «Финиксе» при Майке Д’Антони я получил игровое время. Но по ходу сезона руководство решило сделать ставку на более оборонительный вариант, и меня обменяли на Бо Аутло.

Так я оказался в «Новом Орлеане»: из одного из лучших клубов лиги перешел в один из худших. Там играл Джей Ар Смит, потом случился ураган «Катрина», команда переехала в Оклахома-Сити, пришел Крис Пол. Я поиграл с большим количеством звезд. Но все равно оставался сырым и очень молодым игроком. В конце третьего сезона меня обменяли в «Хьюстон», где я играл с Яо Мином и Трэйси Макгрэйди. Снова повторю: я использовал НБА как школу. Именно там я научился быть профессионалом, и это знание помогло мне на протяжении всей дальнейшей карьеры.

К 21 году я чувствовал, что готов стать ключевым игроком в команде. Поэтому и принял решение уехать в Россию – и очень быстро там утвердился», – рассказал Лампе в интервью изданию «Спорт-Экспресс».