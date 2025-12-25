  • Спортс
Чарльз Ли о Коллине Секстоне: «Мне понравился тот заряд духа и соревновательного настроя, который он привнес в команду»

Тренер «Хорнетс» подчеркнул значимость возвращения Коллина Секстона после травмы.

Защитник «Шарлотт» Коллин Секстон, пропустивший почти три недели из-за растяжения мышцы бедра, успешно вернулся на площадку в матче с «Вашингтоном». Главный тренер «Хорнетс» Чарльз Ли подчеркнул, что влияние Секстона выходит за рамки статистики в протоколе матча и отметил самоотдачу игрока в обороне и атаке.

«Мы здесь постоянно говорим о борьбе и о том, как она выглядит. И бороться можно разными способами, но Коллин просто никогда не останавливается.

Думаю, и в обороне, и в атаке он всегда думает о том, как выиграть каждое владение и как повлиять на каждое владение. Мне очень понравился тот заряд духа и соревновательного настроя, который он привнес в команду», – сказал Ли.

В этом сезоне Секстон сыграл 22 матча и в среднем набирает 15,4 очка и 4,1 передачи за 25 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Charlotte Observer
