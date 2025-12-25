Грант Уильямс: «Уверен, что после восстановления буду в своей лучшей форме и смогу отдать команде 110%»
Форвард «Шарлотт» продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки.
Форвард «Шарлотт» Грант Уильямс продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного в начале прошлого сезона.
«Главное – убедиться, что я вернусь и смогу помочь команде бороться и побеждать. Так что все дело в готовности. Сейчас я чувствую себя отлично, но при этом понимаю: у нас есть план, мы следуем ему – и пока неизвестно, когда именно наступит нужный момент.
Но когда бы это ни произошло, я чувствую, что буду в лучшей своей форме и смогу отдать команде 110%. Я смогу внести вклад в этот состав, в эту команду и проявить себя в этой организации», – заявил Уильямс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Charlotte Observer
