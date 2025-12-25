16

Winline Basket Cup. 27 очков Мело Тримбла помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

27 очков Мело Тримбла принесли ЦСКА победу в матче с «Локомотивом-Кубань».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Локомотив-Кубань – ЦСКА – 81:89 (19:13, 16:30, 28:25, 18:21)

ЛОКОМОТИВ: Хантер (21 + 11 подборов), Мур (13), Робертсон (12 + 5 передач), Ищенко (12 + 5 подборов).

ЦСКА: Тримбл (27 + 8 передач), Жан-Шарль (21 + 9 подборов), Уэйр (13), Руженцев (10).

25 декабря. 20.00

Положение команд: Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 2-1, Локомотив-Кубань – 0-3.

Группа Б

Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 3-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛокомотив-Кубань
результаты
logoЦСКА
logoWinline Basket Cup
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
15 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
29 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
36 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
44 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
29 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09