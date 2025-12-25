Winline Basket Cup. 27 очков Мело Тримбла помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань»
Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.
27 очков Мело Тримбла принесли ЦСКА победу в матче с «Локомотивом-Кубань».
Групповой этап
Группа А
Локомотив-Кубань – ЦСКА – 81:89 (19:13, 16:30, 28:25, 18:21)
ЛОКОМОТИВ: Хантер (21 + 11 подборов), Мур (13), Робертсон (12 + 5 передач), Ищенко (12 + 5 подборов).
ЦСКА: Тримбл (27 + 8 передач), Жан-Шарль (21 + 9 подборов), Уэйр (13), Руженцев (10).
25 декабря. 20.00
Положение команд: Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 2-1, Локомотив-Кубань – 0-3.
Группа Б
Положение команд: УНИКС – 2-0, Зенит – 3-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
