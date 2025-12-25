Winline Basket Cup. 27 очков Мело Тримбла помогли ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань»

Сегодня прошел один матч в рамках Winline Basket Cup.

27 очков Мело Тримбла принесли ЦСКА победу в матче с «Локомотивом-Кубань». Winline Basket Cup Групповой этап Группа А Локомотив-Кубань – ЦСКА – 81:89 (19:13, 16:30, 28:25, 18:21) ЛОКОМОТИВ : Хантер (21 + 11 подборов), Мур (13), Робертсон (12 + 5 передач), Ищенко (12 + 5 подборов). ЦСКА : Тримбл (27 + 8 передач), Жан-Шарль (21 + 9 подборов), Уэйр (13), Руженцев (10). 25 декабря . 20.00 Положение команд : Мега – 2-1, Бетсити Парма – 2-1, ЦСКА – 2-1, Локомотив-Кубань – 0-3. Группа Б Положение команд : УНИКС – 2-0, Зенит – 3-1, Уралмаш – 1-2, Игокеа – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.