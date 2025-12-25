Мацей Лампе: Юнаса Жеребко затравили за контракт с ЦСКА. Это неправильно.

Ветеран польского и европейского баскетбола Мацей Лампе осудил нападки на шведского форварда Юнаса Жеребко . Тот столкнулся с резкой критикой в Швеции из‑за перехода в московский ЦСКА весной 2022 года.

«Возьмем пример Юнаса Жеребко. В конце карьеры он подписал контракт с ЦСКА, я был за него искренне рад. Но вместо поддержки шведские СМИ и федерация набросились на него и начали разрушать его репутацию. Никто не имеет права указывать игроку, где ему зарабатывать деньги. Особенно в конце карьеры, когда за плечами годы тяжелого труда. В итоге Юнаса исключили из сборной, в прессе началась травля. Считаю это неправильным.

Еще один момент, касающийся стран, находящихся в состоянии конфликтов, и матчей на их территории. В таких ситуациях у игрока должна быть возможность получить паспорт другой страны и играть за другую сборную.

Меня огорчает, что политика и спорт смешиваются и вредят спортсменам. Сейчас у Юнаса искусственно созданный негативный образ в шведском баскетболе только из-за контракта в России. Я полностью его поддерживаю и считаю, что федерация была неправа, очернив игрока на финише его карьеры», – заявил Лампе.