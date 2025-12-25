2

Мацей Лампе: «Юнаса Жеребко затравили за контракт с ЦСКА. Это неправильно»

Мацей Лампе: Юнаса Жеребко затравили за контракт с ЦСКА. Это неправильно.

Ветеран польского и европейского баскетбола Мацей Лампе осудил нападки на шведского форварда Юнаса Жеребко. Тот столкнулся с резкой критикой в Швеции из‑за перехода в московский ЦСКА весной 2022 года.

«Возьмем пример Юнаса Жеребко. В конце карьеры он подписал контракт с ЦСКА, я был за него искренне рад. Но вместо поддержки шведские СМИ и федерация набросились на него и начали разрушать его репутацию. Никто не имеет права указывать игроку, где ему зарабатывать деньги. Особенно в конце карьеры, когда за плечами годы тяжелого труда. В итоге Юнаса исключили из сборной, в прессе началась травля. Считаю это неправильным.

Еще один момент, касающийся стран, находящихся в состоянии конфликтов, и матчей на их территории. В таких ситуациях у игрока должна быть возможность получить паспорт другой страны и играть за другую сборную.

Меня огорчает, что политика и спорт смешиваются и вредят спортсменам. Сейчас у Юнаса искусственно созданный негативный образ в шведском баскетболе только из-за контракта в России. Я полностью его поддерживаю и считаю, что федерация была неправа, очернив игрока на финише его карьеры», – заявил Лампе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМацей Лампе
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЮнас Жеребко
logoСпорт-Экспресс
logoсборная Швеции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мацей Лампе: «Использовал НБА как школу. Именно там научился быть профессионалом. Опыт помог мне дальше в карьере»
вчера, 11:08
Мацей Лампе о польских СМИ: «Мой приезд в Россию якобы стал скандалом из-за ситуации на Украине. Глупо. И просто грустно»
вчера, 10:30
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
16 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
30 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
37 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
45 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
30 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09