  • Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал домашнюю победу над «Енисеем».

Пермская «Бетсити Парма» уверенно переиграла дома красноярский «Енисей» со счетом 91:72. После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин подробно разобрал ход встречи.

«Первые двадцать минут мы играли в академический баскетбол, понимали, что соперник любит длинные атаки и розыгрыши, не дает убегать в быстрые отрывы – сербская школа. Поэтому все 20 минут счет был практически равным.

Мы проигрывали подбор, по итогу уступили его 27:40. 17 подборов соперник взял на нашем щите в первой половине – именно за счет этого они имели повторные атаки и контролировали ритм игры. В этом аспекте нам нужно добавлять.

Во второй половине мы стали действовать агрессивнее. За счет жесткой защиты стали свободнее действовать в нападении, а за матч сделали 14 перехватов.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за то, что приходят на матчи и поддерживают команду полным залом. Восстановимся и будем готовиться к игре 29 декабря против «Пари НН», – сказал Пашутин.

«Парма» одержала 6 побед в 7 последних матчах. Дома у пермяков в этом сезоне 8 побед в 9 играх.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
