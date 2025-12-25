Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
Пермская «Бетсити Парма» уверенно переиграла дома красноярский «Енисей» со счетом 91:72. После матча главный тренер пермяков Евгений Пашутин подробно разобрал ход встречи.
«Первые двадцать минут мы играли в академический баскетбол, понимали, что соперник любит длинные атаки и розыгрыши, не дает убегать в быстрые отрывы – сербская школа. Поэтому все 20 минут счет был практически равным.
Мы проигрывали подбор, по итогу уступили его 27:40. 17 подборов соперник взял на нашем щите в первой половине – именно за счет этого они имели повторные атаки и контролировали ритм игры. В этом аспекте нам нужно добавлять.
Во второй половине мы стали действовать агрессивнее. За счет жесткой защиты стали свободнее действовать в нападении, а за матч сделали 14 перехватов.
Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за то, что приходят на матчи и поддерживают команду полным залом. Восстановимся и будем готовиться к игре 29 декабря против «Пари НН», – сказал Пашутин.
«Парма» одержала 6 побед в 7 последних матчах. Дома у пермяков в этом сезоне 8 побед в 9 играх.