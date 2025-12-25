0

Уилл Харди об Айзейе Коллиере: «Команды понимают, что не могут опекать его в одиночку»

Тренер «Юты» похвалил Коллиера за его умение создавать моменты для партнеров.

Главный тренер «Юты» Уилл Харди высоко оценил умение молодого разыгрывающего Айзейи Коллиера отдавать передачи и объяснил, почему защитникам соперников так тяжело справляться с ним в одиночку.

«Он создает серьезное давление в трехсекундной зоне. Команды понимают, что не могут опекать его в одиночку, при этом он постоянно находит открытых игроков в углах.

Айзейя делает это разными способами, но мне особенно нравится вот что: если он совершает отличную передачу, а партнер промахивается, это не останавливает его от повторения такого же действия. Он создает множество отличных моментов для наших игроков», – отметил Харди.

В этом сезоне Айзейя Коллиер отдает в среднем 6,3 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Уилла Харди
logoЮта
logoУилл Харди
logoАйзейя Коллиер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
37 очков и рекордные 7 трехочковых Санти Альдамы помогли «Мемфису» обыграть «Юту»
24 декабря, 06:15Видео
Кейонте Джордж набрал 4 очка в одной атаке, выведя «Юту» вперед в концовке овертайма, но Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу, забив за 0,6 секунды до конца
21 декабря, 05:57Видео
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
15 декабря, 16:45
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
18 минут назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
32 минуты назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
39 минут назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
47 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
32 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09