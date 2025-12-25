Уилл Харди об Айзейе Коллиере: «Команды понимают, что не могут опекать его в одиночку»

Тренер «Юты» похвалил Коллиера за его умение создавать моменты для партнеров.

Главный тренер «Юты» Уилл Харди высоко оценил умение молодого разыгрывающего Айзейи Коллиера отдавать передачи и объяснил, почему защитникам соперников так тяжело справляться с ним в одиночку.

«Он создает серьезное давление в трехсекундной зоне. Команды понимают, что не могут опекать его в одиночку, при этом он постоянно находит открытых игроков в углах.

Айзейя делает это разными способами, но мне особенно нравится вот что: если он совершает отличную передачу, а партнер промахивается, это не останавливает его от повторения такого же действия. Он создает множество отличных моментов для наших игроков», – отметил Харди.

В этом сезоне Айзейя Коллиер отдает в среднем 6,3 передачи за игру.