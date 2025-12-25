Дрэймонд Грин о конфликте со Стивом Керром: «Для меня это важный момент личностного роста»

Грин о конфликте с Керром: «Для меня это важный момент личностного рост».

23 декабря форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин покинул матч против «Орландо» до его завершения. В 3-й четверти баскетболист отправился в раздевалку после конфликта с главным тренером Стивом Керром . В эфире ESPN Грин прокомментировал свою реакцию.

«Я не хотел, чтобы одна проблема превратилась в две. Поэтому решил уйти в раздевалку – посчитал, что это лучшее решение, вместо того чтобы говорить слова, которые завтра уже не вернешь. Для меня это важный момент личностного роста», – заявил 35-летний баскетболист.

