Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»

Тренер «Локо» Антон Юдин поделился ожиданиями перед домашним матчем с ЦСКА.

В рамках группового этапа внутрисезонного кубка от Единой лиги ВТБ «Локомотив‑Кубань» примет на своей площадке московский ЦСКА. Главный тренер краснодарцев Антон Юдин рассказал о подходе к игре, задачах команды и значении предстоящей встречи.

«Мы уже два раза играли с ЦСКА, готовимся в целом так же, как и к другим соперникам: смотрим видео и пытаемся реагировать на те ошибки, которые делали в предыдущих играх.

Пока у нас еще есть все шансы на выход из группы, но это – далекий план. А сейчас наша задача – победа в этой конкретной игре.

У нас был длинный выезд и череда поражений. В Нижнем Новгороде мы победили. Я думаю, что чисто эмоционально это поможет нам обрести свое обычное состояние», – поделился Юдин.

Матч «Локомотив‑Кубань » – ЦСКА пройдет 25 декабря. Начало встречи – 20.00 по мск.