Французская лига бадминтона стала единственной в Европе, не расторгнувшей контракты со спортсменами из России

Российские бадминтонисты в сезоне-2022/23 смогут выступать в Европе только за французские клубы. Ведущие лиги других стран отказались от сотрудничества с россиянами из-за ситуации на Украине.

Об этом сообщила бадминтонистка Анастасия Акчурина, выступающая за французский клуб Aix Universite Club Badminton.

«Кроме меня, во французской лиге в этом сезоне будут играть Виктория Воробьева, Иван Созонов и Ольга Морозова. В остальных ведущих европейских лигах – в Дании, Германии, Польше и Швейцарии – россиян нет. С нашими игроками контракты там были расторгнуты еще весной.

Сейчас я буду выступать за этот клуб уже не как легионер, легионерами считаются иностранцы, которые играют первый сезон. Но выбраться нам в эту страну сейчас будет очень непросто. Завтра какая-нибудь страна, допустим, запретит въезд россиян с шенгенскими визами, а мы уже взяли, предположим, билеты.

У них спорт находится вне политики, и все эти проблемы практически не обсуждаются. 7 сентября во Франции уже стартует первый тур. Я вынуждена лететь с несколькими пересадками и не уверена, смогу ли добраться без приключений.

То, что мы последние полгода из-за отстранения не имели возможности играть на уровне сборных против сильных зарубежных соперников, никак не отражается на желании французов привлечь нас в свои клубы. Но они постоянно интересуются, поддерживали ли мы форму, играя, выступая на внутренних стартах.

Французы делают ставку на высококлассных игроков. А каждый из нас – профессионал, мы готовимся к выступлению за французский клуб как к участию в ответственном международном старте», – сказала Акчурина.