🥇🥇Иванов и Созонов, Давлетова и Алимов победили на чемпионате Европы по бадминтону. Финал у мужчин не состоялся из-за коронавируса у соперника

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Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов победили на чемпионате Европы в Киеве после технического поражения Германии из-за коронавируса.

Финал турнира был отменен, так как немец Марк Ламсфусс сдал положительный тест на коронавирус. Ламсфуссу и Марвину Зайделю было засчитано техническое поражение.

«Мы были готовы бороться в финале, знаем эту пару, имели победы над ними, так что шансы были хорошие. Тем более что и до финалов мы показывали на этом чемпионате уверенную игру, поэтому сохранили и силы, и эмоции к финалу. Конечно, это игра, могло произойти все.

Нам очень жаль, что не было финала и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания.

С нашей стороны скажу – мы рады, что смогли завоевать титул, повторив успех 2014 года. Поэтому только повторю свою любимую фразу: «Бадминтон в России жив!» – сказал Иванов.

В финале турнира смешанных пар россияне Алина Давлетова и Родион Алимов обыграли англичан Лорен Смит и Маркуса Эллиса со счетом 2-1 (11:21, 21:16, 21:15).

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