Нико Хюлькенберг о 9-м месте в Абу-Даби: «Такой результат – хороший способ попрощаться с «Заубером»

Хюлькенберг подвел итоги сезона-2025.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги сезона, отметив, что остался доволен результатом Гран-при Абу -Даби и возможностью закончить чемпионат на хорошей ноте.

Также Хюлькенберг попрощался с «Заубером» – со следующего сезона команда официально сменит название на «Ауди » и получит заводской статус.

«Безусловно, мы очень довольны тем, что после старта с 18-й позиции в гонке смогли заработать 2 очка. На трассе в Абу-Даби отыгрывать позиции очень непросто – тем более в условиях, когда команды более или менее равны по скорости. Так что в целом я очень доволен 9-м местом – отличный способ закончить сезон.

А еще такой результат – хороший способ попрощаться с «Заубером». Петер Заубер проработал в этой индустрии очень долго, заложил важные традиции, я с огромным уважением отношусь ко всему, что он сделал.

И я думаю, что это был хороший сезон для «Заубера». В нем было много позитивного: мы выросли, стали лучше как команда, было несколько особенно приятных моментов. Одним из них стало попадание на подиум – после чего у меня с плеч наконец-то упал тяжелый груз. Я был очень рад этому результату.

У нас было несколько отличных гонок – в Барселоне, Будапеште, Монце, Остине. В каких-то случаях нам не удавалось выжать максимум из ситуации, но в этом и трудность длинного сезона. И в целом мы можем быть относительно довольны», – рассказал Хюлькенберг.

