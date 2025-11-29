Мартин Брандл: «Леклеру удается извлекать темп из «Феррари» – и это сыпет соль на рану Хэмилтона»

Брандл допустил, что Хэмилтону непросто видеть результаты Леклера в «Феррари».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл считает, что выступления Шарля Леклера за «Феррари » оказывают давление на его менее успешного в этом сезоне напарника Льюиса Хэмилтона .

«В такие дни я с опасением ожидаю его интервью. Мы знаем о прекрасных временах, которые были у Льюиса в «Формуле-1», гонках и сессиях. И пока ему не удается собрать все воедино.

Если бы у него была фундаментальная проблема, на решение которой ушло бы некоторое время, он бы справился. Но, похоже, Леклеру удается извлекать темп из болида – и это сыпет соль на рану Льюиса», – заявил Брандл.

