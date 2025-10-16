Макс Ферстаппен: «В Сингапуре у «Ред Булл» был сильный гоночный темп – хотим сохранить этот импульс»

Ферстаппен полагает, что уик-энд в США будет трудным.

Пилот «Ред Булл » поделился ожиданиями от Гран-при США после второго места в Сингапуре .

«Мы сделали хороший шаг вперед в Сингапуре. У нас был сильный гоночный темп, и мы хотим сохранить этот импульс. Надеюсь, в этот уик-энд мы справимся лучше.

На этой неделе я побывал на базе, чтобы поработать в симуляторе. Команда усердно старается, мы анализируем различные области, в которых можем добиться прогресса.

Особенность трассы [в США] заключается в поиске компромисса в настройках между скоростью на прямых и прижимной силой, которая важна для прохождения быстрых поворотов. Также ситуацию усложняют кочки.

Остин – крутой город, здесь классная еда и всегда весело гоняться. Нас ждет спринтерский уик-энд, так что нам нужно быстро во всем разобраться, поскольку будет меньше времени на работу с настройками. Но трудно будет всем», – сказал Ферстаппен .

