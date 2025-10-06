Гран-при Сингапура впервые в истории завершился без сходов
Гран-при Сингапура 2025 года стал уникальной гонкой для городского автодрома «Марина-Бэй».
Заезд впервые завершился без сходов – все 20 пилотов доехали до финиша.
Кроме того, второй год подряд на трек не выезжает машина безопасности. Ранее сэйфти-кар появлялся в каждой гонке в Сингапуре.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
