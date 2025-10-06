Гран-при Сингапура впервые в истории завершился без сходов

Гран-при Сингапура 2025 года стал уникальной гонкой для городского автодрома «Марина-Бэй».

Заезд впервые завершился без сходов – все 20 пилотов доехали до финиша.

Кроме того, второй год подряд на трек не выезжает машина безопасности. Ранее сэйфти-кар появлялся в каждой гонке в Сингапуре.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора