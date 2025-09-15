Исполнительный директор «Либерти Медиа»: «Медиапартнер «Ф-1» должен помогать фанатам взаимодействовать со спонсорами»

В «Либерти Медиа» ждут от вещателей большего вовлечения в «Ф-1».

Исполнительный директор «Либерти Медиа» (владельца коммерческих прав «Ф-1») Дерек Чанг отметил успехи компании в продвижении серии, а также рассказал, что переговоры о медиаправах на одном из крупных рынков близки к завершению.

Ожидается, что вскоре права на трансляцию «Ф-1» в США перейдут к Apple.

При этом Чанг подчеркнул, что ждет от вещателя больше, чем простого показа Гран-при.

«Не уверен, будет ли это медиапартнер в классическом смысле – как тот, кто освещает гонки. Это должен быть тот, кто может помочь фанатам получить доступ к вашему контенту, который выходит за пределы трансляций гонок. Нужен тот, кто сможет помочь фанатам взаимодействовать со спонсорами», – отметил Чанг.

