Марк Уэббер о победе Пиастри: «Большой день для австралийского автоспорта»

Уэббер высказался о победе Пиастри в Зандворте.

Менеджер Оскара Пиастри и бывший пилот «Ф-1» Марк Уэббер признался, что гордится выступлениями своего протеже.

Победа на Гран-при Нидерландах стала девятой для Пиастри – таким образом он сравнялся по числу первых мест со своим менеджером.

«Великолепно. Он отлично пилотировал. Я не так часто даю интервью о его выступлениях, но думаю, сегодня [в воскресенье] большой день для австралийского автоспорта. У нас много побеждал Даниэль [Риккардо], а также, очевидно, Джек [Брэбэм , трехкратный чемпион] и Алан Джонс [чемпион 1980 года].

Оскар так рано достиг такого успеха. Он это заслужил. Он много работал, чтобы так прекрасно выступать. И команда тоже отлично постаралась», – отметил Уэббер.

Марк Уэббер: «В борьбе за титул Пиастри предстоит преодолеть еще очень длинный путь»

