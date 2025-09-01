Джордж Расселл: «Не получил никакого удовольствия от 4-го места»

Расселл разочарован своим выступлением в Зандворте.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал итоги Гран-при Нидерландов, где стал четвертым.

«Не получил никакого удовольствия от финиша на 4-м месте. Старт был плохой, я слабо выступил. Затем Шарль [Леклер ] прошел меня, после чего у меня был плохой темп.

Следом произошел инцидент с Шарлем, в результате которого я получил повреждения болида. Из-за этого я терял секунду за круг – это было совсем не здорово, мне очень повезло оказаться 4-м.

Когда возвращаешься [после летнего перерыва], то надеешься, что все пройдет чуть более гладко – но «Формула-1 » не такая. Гонка получилась не особо хорошей с разных точек зрения. Нужно просто изучить ее, понять, почему так вышло.

Факт в том, что сейчас между многими командами очень небольшие отрывы. На такой трассе – где очень трудно обгонять – занимаемая позиция становится ключевым моментом. Очень важны квалификация и стратегия с пит-стопами. И удача – Шарлю не повезло с появлением машины безопасности, а вот нам везде повезло», – сказал Расселл .

