Лоран Мекьес об уходе из «Рейсинг Буллз»: «Для меня было честью в последние полтора года руководить этой командой»

Мекьес попрощался с «Рейсинг Буллз».

Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес попрощался со своей прежней командой «Рейсинг Буллз», в которой проработал полтора года.

Именно Мекьеса боссы «Ред Булл» выбрали в качестве нового руководителя основной команды – он заменит уволенного Кристиана Хорнера . В свою очередь в «Рейсинг Буллз» Мекьеса заменит Алан Пермейн, ранее занимавший должность спортивного директора команды.

«Для меня было честью в последние полтора года руководить командой «Рейсинг Буллз » вместе с Петером [Байером]. Участие в рождении команды, работая вместе со столь многими талантливыми людьми, было очень здорово.

У этой команды невероятный дух и я твердо уверен в том, что для «Рейсинг Буллз» это только начало. Алан [Пермейн] идеально подходит для того, чтобы возглавить команду и продолжать наш путь. Он отлично знает эту команду изнутри и был важной опорой «Рейсинг Буллз», когда команда только добивалась своих первых успехов», – рассказал Мекьес.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»