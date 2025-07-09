Лоран Мекьес об уходе из «Рейсинг Буллз»: «Для меня было честью в последние полтора года руководить этой командой»
Новый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес попрощался со своей прежней командой «Рейсинг Буллз», в которой проработал полтора года.
Именно Мекьеса боссы «Ред Булл» выбрали в качестве нового руководителя основной команды – он заменит уволенного Кристиана Хорнера. В свою очередь в «Рейсинг Буллз» Мекьеса заменит Алан Пермейн, ранее занимавший должность спортивного директора команды.
«Для меня было честью в последние полтора года руководить командой «Рейсинг Буллз» вместе с Петером [Байером]. Участие в рождении команды, работая вместе со столь многими талантливыми людьми, было очень здорово.
У этой команды невероятный дух и я твердо уверен в том, что для «Рейсинг Буллз» это только начало. Алан [Пермейн] идеально подходит для того, чтобы возглавить команду и продолжать наш путь. Он отлично знает эту команду изнутри и был важной опорой «Рейсинг Буллз», когда команда только добивалась своих первых успехов», – рассказал Мекьес.