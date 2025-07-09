Алан Пермейн станет руководителем «Рейсинг Буллз» после ухода Мекьеса
Пермейн станет новым руководителем «Рейсинг Буллз».
В команде «Рейсинг Буллз» сообщили, что место руководителя займет Алан Пермейн.
Пермейн заменит Лорана Мекьеса, который получил повышение и начиная с Гран-при Бельгии будет руководить командой «Ред Булл» вместо Кристиана Хорнера.
Пермейн занимал в «Рейсинг Буллз» должность спортивного директора.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости