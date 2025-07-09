Алан Пермейн станет руководителем «Рейсинг Буллз» после ухода Мекьеса

Пермейн станет новым руководителем «Рейсинг Буллз».

В команде «Рейсинг Буллз » сообщили, что место руководителя займет Алан Пермейн.

Пермейн заменит Лорана Мекьеса, который получил повышение и начиная с Гран-при Бельгии будет руководить командой «Ред Булл» вместо Кристиана Хорнера .

Пермейн занимал в «Рейсинг Буллз» должность спортивного директора.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»