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Даниил Квят не исключает переход в «Формулу Е»: «Это хорошая гоночная серия, с хорошим составом пилотов»

Квяту было бы интересно перейти в «Формулу Е».

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, что рассматривает возможность продолжения карьеры в «Формуле Е». По словам Квята, впереди его ждут очередные тесты новичков, которые пройдут после этапа «Формулы Е» в Берлине.

Сам Квят в данный момент продолжает выступать за «Ламборгини» в серии гонок на выносливость IMSA.

«Да, мне понравились тесты в Джидде, хоть там и получился совсем короткий отрезок. Думаю, впереди меня ждут еще один, более длительные тесты, в рамках этапа в Берлине, там мы сможем подробнее поработать с болидом, чуть лучше его узнать. Но первоначальные впечатления все равно были очень хорошими.

Думаю, что «Формула Е» движется в интересном и правильном направлении, а управлять болидами становится все интереснее.

Мне кажется, я по-прежнему многое могу в гонках. Хотя понятно, что философия в гонках «Формулы Е» довольно сильно отличается от других, и новичкам серии в начале нужно многому учиться, но принципы управления болидом в конечном счете остаются почти неизменными.

Понятно и то, что ты являешься сильным гонщиком и способен учиться, то ты можешь сделать разницу на трассе. Так что да, это очень хорошая гоночная серия, одна из ведущих в автоспорте, с очень хорошим составом пилотов.

Очевидно, что моей основной работой остаются выступления за «Ламборгини», и я буду стараться выкладываться на максимум в этом вопросе, ведь я участвую в этом проекте с самого начала. И да, у нас были и взлеты, и падения, но это не значит, что мы не можем продолжить расти.

При этом мне интересен вариант с «Формулой Е», например. То есть, почему нет? А еще в двух этих сериях (IMSA и «Формула Е») можно выступать параллельно. Так что да, очевидно, что я заинтересован в борьбе за победы, за высокие позиции. Мы обсуждаем разные варианты», – рассказал Квят.

Где сейчас гонщики из России, светившие в «Формуле-1» или около нее

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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Ламборгини
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