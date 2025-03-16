Нико Хюлькенберг: «Снимаю шляпу перед новичками – не хотел бы, чтобы моя первая гонка оказалась такой»
Хюлькенберг поддержал новичков «Ф-1» после дождевой гонки в Австралии.
Пилот «Заубера» высказался о седьмом месте на Гран-при Австралии.
«Гонка получилась интересной – но только ближе к концу. Про первые три четверти гонки мы мало чего можем рассказать. Износ шин был слишком высоким. Нужно начать с этого.
Призыв команды на пит-стоп, чтобы перейти на промежуточные шины, оказался на вес золота – так мы и заполучили седьмое место.
Сцепление на белых линиях отличается от сцепления на асфальте. На них не так удобно. Снимаю шляпу перед новичками – не хотел бы, чтобы моя первая гонка оказалась такой. Гонка была слишком жесткой для старта», – сказал Хюлькенберг.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Insider
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