Нико Хюлькенберг: «Снимаю шляпу перед новичками – не хотел бы, чтобы моя первая гонка оказалась такой»

Хюлькенберг поддержал новичков «Ф-1» после дождевой гонки в Австралии.

Пилот «Заубера » высказался о седьмом месте на Гран-при Австралии.

«Гонка получилась интересной – но только ближе к концу. Про первые три четверти гонки мы мало чего можем рассказать. Износ шин был слишком высоким. Нужно начать с этого.

Призыв команды на пит-стоп, чтобы перейти на промежуточные шины, оказался на вес золота – так мы и заполучили седьмое место.

Сцепление на белых линиях отличается от сцепления на асфальте. На них не так удобно. Снимаю шляпу перед новичками – не хотел бы, чтобы моя первая гонка оказалась такой. Гонка была слишком жесткой для старта», – сказал Хюлькенберг .

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

