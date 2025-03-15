Льюис Хэмилтон о вероятном дожде на Гран-при Австралии: «Ни разу не ездил на «Феррари» в дождевых условиях. Не знаю, какие кнопки на руле нажимать»

Хэмилтон с интересом ждет возможного дождя в гонке.

Пилот «Феррари» рассказал, что вероятно дождевой Гран-при Австралии станет для него очень интересным опытом и серьезным испытанием. Поскольку Льюис пока ни разу не управлял болидом «Феррари» на мокрой трассе и даже не тестировал соответствующие режимы работы болида и настройки.

«Черт возьми, я вообще ни разу не ездил на этой машине в дождевых условиях. Я даже не знаю, какие кнопки на руле буду нажимать завтра – так что да, меня ждет совершенно новый опыт.

Еще мы в «Феррари» используем тормозные диски Brembo, которыми я не пользовался очень, очень давно. И я не знаю, как тормоза Brembo будут работать в дождевых условиях, или какие именно настройки болида мы будем использовать.

Когда ты квалифицируешься восьмым, то в гонке обычно как раз надеешься на дождь, но у меня будет всего три круга, которые я смогу проехать за рулем этого болида под дождем перед тем, как начнется гонка. Это будет настоящий шок, но я буду учиться на лету и стараться выкладываться на максимуме.

Что касается процесса адаптации, то обычно, возвращаясь в боксы при возникновении какой-то проблемы с машиной, ты, при наличии опыта, можешь сказать: «Хорошо, я хочу работать в этом направлении». Но сейчас я не знаю, какие именно инструменты использовать в таких условиях. Так что поначалу мне придется сильно полагаться на моих инженеров – и они пока великолепно справляются со своей работой.

Вообще есть целая куча различных инструментов и режимов, с которыми я еще только разбираюсь. Смотришь на какой-то режим работы и спрашиваешь: «Ой, а я этого никогда не пробовал, что оно делает?»

Общие ощущения от болида «Феррари» совсем другие. Поведение машины на торможении и баланс при прохождении поворотов сильно отличается от того, что было в «Мерседесе». Здесь совсем другой механический баланс, совсем другой баланс поведения машины на высоких и низких скоростях», – рассказал Хэмилтон .

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