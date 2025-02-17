Кристиан Хорнер: «В предстоящем сезоне нас ждет настоящий триллер»

Хорнер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Руководитель «Ред Булл » уверен, что в новом сезоне борьбу за победу в чемпионате поведут несколько команд. Но при этом Хорнер отметил, что уверен в шансах «Ред Булл».

«Мы не знаем, что делают другие команды. В такой ситуации лучше недооценить свои возможности, чем переоценить. А в условиях стабильности технического регламента вы сами можете видеть, как скоростные возможности болидов разных команд сблизились. Ну а такой уровень конкуренции – это отличные новости для «Формулы-1».

В прошлом сезоне у меня прибавилось седых волос. В предстоящем сезоне нас вообще ждет настоящий триллер, но я считаю, что именно за рулем нашей машины будет находиться лучший гонщик, и что именно наша команда будет лучшей», – рассказал Хорнер .

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