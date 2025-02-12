Герхард Бергер о скандале с Хорнером в «Ред Булл»: «Обычно подобные истории становятся для команды началом конца»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что разлад в руководстве и борьба за власть стали сигналом к тому, что результаты и положение команды «Ред Булл» в ближайшие годы могут заметно ухудшиться.
По словам Бергера, большие команды не могут позволить себе историй, подобных той, что случилась в начале сезона-2024, когда в отношении Кристиана Хорнера были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении. И хотя по итогам внутреннего расследования Хорнер был в полной мере оправдан, ситуация не добавила стабильности в работу команды.
«Обычно, когда возникают подобные истории, для команды это становится началом конца. «Формула-1» – настолько сложный чемпион, с настолько высокой конкуренцией, что добиться успеха можно только в том случае, если команда действует сплоченно, как единое целое, когда все друг с другом согласны.
Бренд «Ред Булл» всегда излучал жизнерадостность, у них был крутой имидж. Но потом все внезапно изменилось.
Совершенно нетипичным для «Ред Булл» можно назвать и тот факт, что команда больше не делает каких-то четких заявлений.
Для примера возьмем ситуацию с Серхио Пересом. То, что он больше не может демонстрировать те результаты и ту скорость, что и прежде, было очевидно всем. И тем не менее в «Ред Булл» подписали с ним новый контракт (в 2024 году) – это решение не понял никто в «Ф-1».
Возможно, у этого решения были какие-то другие причины – какие-то контрактные обязательства со спонсорами, маркетинговое давление. Но когда ситуация никак не улучшалась, они давали сначала три, потом еще две гонки для исправления ситуации, а на деле просто избегали необходимости принять ответственное решение», – рассказал Бергер.
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