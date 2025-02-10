Кристиан Хорнер: «У нас с Ферстаппеном прекрасные отношения, все вопросы мы обсуждаем открыто»

Хорнер рассказал о взаимоотношениях с Ферстаппеном.

Руководитель «Ред Булл » заявил, что не сомневается в преданности Макса австрийской команде, и что тот не собирается никуда уходить:

«У Макса с командой всегда были честные и открытые отношения. И у нас с Максом прекрасные отношения, и мы все вопросы открыто обсуждаем друг с другом, как и в любой другой подобной ситуации».

По словам Хорнера, Ферстаппен сразу высказал свою позицию и занял сторону команды, когда в начале прошлого года в прессе разгорелся конфликт, а самого Хорнера обвиняли в неподобающем поведении в отношении одной из сотрудниц «Ред Булл». Впрочем, в компании провели собственное расследование и не нашли доказательств вины Хорнера :

«Макс сразу дал понять, что в полной мере находится на стороне команды. Ну и да, разумеется, обсуждения подобных вопросов, как этот, всегда проходят за закрытыми дверями. Это совершенно нормально».

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