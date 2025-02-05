Кристиан Хорнер: «Лоусон проявил настоящую стойкость и силу характера»

Хорнер оценил перспективы Лоусона в «Ред Булл».

Руководитель австрийской команды признал, что в случае с Лиамом Лоусоном существует небольшой риск того, что гонщик может повторить судьбу своих предшественников – Пьера Гасли и Алекса Албона, – который не смогли справиться давлением, выступая за одну команду с Максом Ферстаппеном .

Однако, по словам Хорнера , Лоусона отличает достаточная твердость характера и у него есть необходимые качества, чтобы добиться успеха.

«Да, опасность повторения этой ситуации существует. Тем не менее, Лиам проявил настоящую стойкость и силу характера, когда ему предоставилась возможность оказаться на трассе и проявить себя, что он и сделал.

Изначальный план не предусматривал такого ускорения процесса (перевода Лоусона в «Ред Булл »). Решение было продиктовано обстоятельствами – Чеко Перес, к сожалению, не лучшим образом провел прошлый сезон.

Однако мы считаем, что с учетом текущего положения Лиама, а также траектории развития, по которой он движется, дальше он будет только прибавлять и становиться сильнее.

При этом у Лиама и Макса очень схожие стили пилотажа и предпочтения при управлении болидом. Он не боится работать за рулем болида с очень подвижной передней осью. Так что с точки зрения ходовых характеристик команде будет проще подбирать близкие друг у другу варианты настроек обоих болидов», – рассказал Хорнер.

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