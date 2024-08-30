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  • G-Energy и SMP Racing успешно испытали масло в экстремальном 4-часовом марафоне G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Команда использовала прототип BR03 со скоростью до 310 км/ч
Спецпроект
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G-Energy и SMP Racing успешно испытали масло в экстремальном 4-часовом марафоне G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Команда использовала прототип BR03 со скоростью до 310 км/ч

Испытания моторного масла G-Energy Racing 5W-40 были успешно завершены в экстремальном гоночном марафоне G-Energy СМП РСКГ Эндуранс.

В ходе 4-часовой 600-километровой гонки, вынуждающей двигатель работать в условиях предельных нагрузок и высоких температур, было подтверждено, что тестируемое масло снижает трение в устройстве, позволяя получить важные для соревнований дополнительные киловатты мощности.

Для проверки команда SMP Racing использовала российский прототип BR03 с двигателем мощностью 420 л.с. и максимальной скоростью 310 км/ч.

В ходе тестовых и гоночных заездов специалисты мобильной лаборатории G-Energy брали пробы и проводили исследования масла G-Energy Racing 5W-40, по вязкости подходящего как для спортивного двигателя, так и для автомобиля гражданского назначения. По одной капле масла всего за 10 минут сотрудники проверяли его состояние и работу мотора, и результаты анализа будут использованы для разработки новых продуктов.

Ранее моторное масло G-Energy Racing 5W-40 показало свою эффективность на болидах «Формулы-4» в фиджитал-гонках на «Играх Будущего». Готовность к использованию в экстремальных условиях демонстрирует, что в гражданских автомобилях масло будет работать с большим запасом производительности.

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Опубликовано: Sports
СМП
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